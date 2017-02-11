Маковеев: Фуркад дал шанс, но наши ребята не смогли им воспользоваться

Известный в недалёком прошлом российский биатлонист, призёр этапов Кубка мираподелился впечатлениями от мужской спринтерской гонки на ЧМ-2017 в Хохфильцене.«Интересная получилась гонка, особенно борьба за первое место. Судьбу медали решило меньше секунды. Жаль, это не наши ребята, но это биатлон, где интересно болеть не только за своих, но и за весь мировой спорт. Результаты россиян сегодня расстроили. Невразумительная скорость на лыжне, нерадостные показатели на стрельбе. Надеюсь, это был психологический момент, волнение от первого старта. К тому же в первую половину гонки была сложная ветровая обстановка, многие не справились с этим. Поборемся за медали в гонке преследования.дал шанс, но наши ребята не смогли им воспользоваться. А вот Долль продемонстрировал – можно было обгонять Мартена и выигрывать. Победа Долля не стала неожиданностью, слежу за ним долгое время. Даже выступал с ним на каком-то старте. Я бежал с ним в контакте все три круга. Уже тогда видел, что он очень перспективный парень, сильный в плане физики. Было очень тяжело бороться. Удивлен, что Долля так долго не подпускали к основной команде. За ним будущее немецкой команды. Он способен бежать на уровне лидеров мирового биатлона — новая звёздочка. Думал, он сможет реализоваться еще раньше. В сборной Бенедикту почему-то не давали шанса, не верили. Но я рад, что у него все получилось.Знаю, ситуация с Фуркадом крайне беспокоила Шипулина, он был очень зол. Фуркад повёл себя неправильно. Было видно, что они пообщались и решили эту проблему, может быть, Мартен извинился. Он был явно не прав в действиях и словах. Не думаю, что эта ситуация будет развиваться дальше», — сказал Маковеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.