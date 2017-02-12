Шипулин: Бьорндалену повезло, что его догнал Бё, да и успех Домрачевой помог

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, где он завоевал четвёртое место, стартовав 21-м.«Как можно быть довольным четвёртым местом? Это, наверное, самое обидное. Я уже не раз занимал на важных стартах эту позицию и могу сказать, что хуже ничего нет. Но если оценивать эту гонку как отдельное соревнование, то она выдалась неплохой. Не надо расстраиваться, будем нацеливаться на дальнейшие выступления. Состояние уже гораздо лучше, и будем надеяться, что на следующей неделе я его сохраню.Когда увидел, что можно было бороться, немножко расстроился. Тренеры, конечно, подсказывали, но я всё равно видел ситуацию наперёд и не думал, что соперники так сдадут на последнем круге. Но, в принципе, я ни о чём не жалею. Отдал почти все силы, что у меня были, и сделал почти всё, что мог.Когда отстрелял на ноль, видел, что уходил седьмым. Передо мной шло четыре человека перед призовыми местами, и я не думал, что это можно будет отыграть. Но на последнем круге я всё равно старался выкладываться, отдавать все силы, смог обогнать троих, а Бьорндалена с Йоханнесом нет. Уле-Эйнару повезло, что его догнал Йоханнес, он его немножко подтащил до финиша и помог завоевать призовое место. Ещё и успех Домрачевой ему помог. Я всегда знал, что могу бороться за медали и с таких мест, всегда настраиваюсь на хороший результат», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.