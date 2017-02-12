Тихонов: задолжал ты золото, Антон, задолжал!

Четырёхкратный олимпийский чемпионпрокомментировал выступление Антона Шипулина в гонке преследования на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где тот завоевал четвёртое место, стартовав 21-м.«Так долго мы ждём золотой медали Шипулина… Она явно у него может быть. И обратите внимание, из года в год он, как наши футболисты, говорит почти одно и то же: «Вот тут ошибка… Вот тут я поторопился...». Антон! Если бы тебе был 21 год, то так можно было говорить. Но ты же уже не мальчик. Каждый раз одни и те же ошибки. В смешанной эстафете он попробовал обойти Фуркада по внешнему виражу. Это безграмотность с его стороны, и далеко не первая! Внутренний вираж короче, свобода, 10 метров, а он лезёт слева, по внешнему радиусу… Два движения не хватило всего-навсего. Такие ошибки допускать нельзя. Антону пора просто сказать: «Да, не получилось» Всё. А не оправдываться. Задолжал ты золото, задолжал!» — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.