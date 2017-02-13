Михайлов: ФФР будет работать над получением гражданства РФ Бауэром

Президент Федерации фехтования Россиисообщил, что в ФФР обсуждается вопрос возможного получения российского гражданства старшим тренером мужской и женской сборных команд России по сабле, и рассказал о финансовой ситуации в федерации.«Вопрос обсуждался, мы будем в этом направлении работать. Но эта задача непростая: в законе Российской Федерации говорится, что если человек принимает российское гражданство, то он должен отказаться от своего. Лишь в порядке исключения возможно получение второго гражданства по специальному указу президента РФ. Путь этот непростой, но мы попробуем его пройти. К тому же Бауэра недавно наградили орденом Дружбы, это может облегчить задачу. Он своими результатами, и прежде всего в Рио-де-Жанейро, доказал эффективность своих методов подготовки. Кому-то эти методы подходят идеально, например Якименко, Великой, Егорян. Две последние – костяк сборной, завоевали для страны два олимпийских золота. А кому-то его методика не совсем подходит. В силу разных причин. Не очень получается совместная работа у Ковалёва или Решетникова. Причём, замечу, при Бауэре оба стали чемпионами мира. Значит, и им он что-то дал.Бюджет федерации на ближайший год — порядка 5 млн долларов. В предолимпийский и олимпийский сезоны бюджет был выше примерно на 25%, тогда сборная России вообще ни в чём себе не отказывала, удовлетворялся любой запрос. Ближайшие два года бюджет не будет выходить за озвученную цифру. Но многое будет зависеть и от результатов, ведь 2-2,5 млн – это премии.На работу иностранных специалистов потрачено порядка 167 млн рублей. Но мы выиграли первое общекомандное место на Олимпийских играх, поэтому считаю приглашение этих специалистов и расходы на них вполне оправданными», — цитирует Михайлова «Р-Спорт».