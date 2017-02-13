Россиянка Боднарук вышла в 1/16 финала ЧМ по шахматам, выиграв в «армагеддоне»

Российские шахматисткивышли в 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в Иране, по итогам третьего дня 1/32 финала.Сначала в парах, которые за два дня не выявили сильнейшей по итогам двух классических партий, был сыгран тай-брейк. По его итогам Савина одержала победу над Моникой Соцко, ауступила Циань Хуан. Дольше всех задержались в игровом зале Боднарук и иранка Митра Хеязипур, в их противостоянии дело дошло до «армагеддона», в котором россиянка одержала победу белыми фигурами.Таким образом, в 1/16 финала сыграют семь россиянок. Накануне по итогам двух классических партий во второй раунд вышли