Загитова и Гуменник лидируют после короткой программы в Эрзуруме

Россияне Алина Загитова и Пётр Гуменник лидируют после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме в соревнованиях по фигурному катанию среди одиночников.
Произвольную программу фигуристы покажут 15 февраля.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум, Турция
Девушки. Короткая программа
1. Алина Загитова (Россия) – 58,30.
2. Анастасия Гожва (Украина) – 49,78.
3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 43,99.
Юноши. Короткая программа
1. Пётр Гуменник (Россия) – 67,56.
2. Даниэл Грассл (Италия) – 63,35.
3. Базар Октар (Турция) – 62,20.