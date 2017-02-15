Ферри: столкновение Фуркада и Логинова не случайно. Мартен не может его простить

Олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов мира по биатлону шведпрокомментировал инцидент со столкновением россиянинаи французав смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Если вы посмотрите запись столкновения Фуркада и Логинова, всё будет ясно. Я посмотрел видео и фото этого момента. Это было неслучайное столкновение. Мартен перед этим смотрел на Логинова и затем сделал движение палкой и лыжей в его сторону.Этот фол не влиял на соревнование. Была передача эстафеты. Если бы он помешал Шипулину, это бы влияло на результат, и его бы могли дисквалифицировать, а так он рисковал разве что сломать палку. Мне кажется, Мартен всё ещё не может простить Логинову его двухлетнюю дисквалификацию и не согласен с его правом выступать в Кубке мира. Так он борется за чистый спорт», — цитирует Ферри корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Полное интервью с Бьорном Ферри выйдет на «Чемпионате» позже.