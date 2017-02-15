Акимова: в преддверии эстафеты нужно забыть результат индивидуальной гонки

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала об ощущениях от трассы в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где она допустила пять промахов.
«По моим ощущениям на трассе последний круг был получше. Но в целом она была разбитая. В тени ещё была неплохая. В преддверии эстафеты, думаю, нужно забыть об этом результате и проанализировать свои ошибки», — передаёт слова Акимовой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
На данный момент в индивидуальной гонке лучше всех пробежала чешка Габриэла Коукалова, которая претендует на золото.