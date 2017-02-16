Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Перкинс: надеюсь, смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной

16 февраля 2017, четверг. 09:59. Другие
Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира австралийский трековый велогонщик Шейн Перкинс прокомментировал своё решение выступать за Россию. Накануне стало известно, что федерация велоспорта Австралии не будет препятствовать смене спортивного гражданства Перкинсом.

«Я готовился к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в японской лиге кейрина и в составе команды Dream Seeker. После того как я не квалифицировался на Игры, думал уйти из спорта, потому что не видел, как могу осуществить свою мечту выиграть Олимпийские игры в Токио в составе сборной Австралии. Я очень благодарен России за предоставленную возможность. Я сердечно благодарю за то, что мне предоставлена возможность делать то, что я люблю, и поддерживать мою семью, ведь это самое важное для меня.

Денис Дмитриев — мой друг на протяжении многих лет. Конечно, мы говорили с ним об этом раньше больше в шутку, чем всерьёз. Но после долгих раздумий я поговорил с Денисом в сентябре 2016 года — тогда мы обсудили, можно ли попытаться осуществить это.

Потихоньку работаю над изучением русского языка. Правда, признаюсь, ещё долго ждать того момента, когда я смогу свободно говорить по-русски. Но у меня отличная команда, и они каждый день учат меня чему-то новому. У России невероятно богатая история, и её я тоже изучаю.

На данный момент у меня уже есть российская международная лицензия. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов для получения российского гражданства. Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем», — цитирует Перкинса «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Денис Дмитриев
Новости. Другие
16 февраля 2017, четверг
09:59 Перкинс: надеюсь, смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной
09:48 Вирчу и Мойр лидируют после короткой программы на Турнире четырёх континентов
09:46 Семья Хэкетта сообщила о его исчезновении
09:39 Тихонов: ходим по граблям, лбы уже синие. Необходимо хирургическое вмешательство
09:26 Абрамов: ожидаю, что на игру со «Спартаком» у рязанцев будет сумасшедший настрой
09:23 Ротенберг стала третьей на турнире по конкуру в Испании
09:20 Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Хохфильцене
00:50 МОК пригласил Россию на ОИ-2018, но не гарантирует ей участие в турнире
00:49 Экхофф: из-за жары после индивидуальной гонки я была как варёный рак
15 февраля 2017, среда
23:58 Мякяряйнен: после промаха два последних выстрела уже не имели значения
23:17 «Дина» разгромила «Сибиряк» в первом полуфинале Кубка России по мини-футболу
23:12 Вальверде победил на первом этапе «Вуэльты Андалусии»
22:50 Команда Тимофеева сравняла счёт с командой Али в матче за Суперкубок по кёрлингу
22:47 Дорен-Абер: меня как будто нет на чемпионате мира
22:45 Тренер Аввакумовой попросил её не говорить о своей обиде на сборную России
22:43 Гиря вышла в 1/8 финала женского чемпионата мира по шахматам в Тегеране
22:25 Дальмайер повторила рекорд Бергер по количеству медалей на ЧМ подряд
21:55 Команда Моисеевой вновь сравняла счёт в матче за Суперкубок России по кёрлингу
21:53 Нойнер: хладнокровие и невозмутимость Дальмайер впечатляют
21:30 ВАДА разрешило канадской спортсменке принимать запрещённый препарат 8 лет
21:25 Медведева: я выхожу на лёд не с холодным сердцем, а с холодной головой
21:25 Астахова и Рогонов победили среди спортивных пар в финале КР в Саранске
21:05 Резцова: разбрасываемся спортсменками и оказались у разбитого корыта
20:54 Кравцов: у меня были основания говорить, что с мельдонием Елистратова подставили
20:43 Ан примет участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане
20:36 Гурьев: непонятно, что случилось со Старых в индивидуальной гонке
20:19 Херманс выиграл второй этап веломногодневки «Тур Омана»
20:13 Ростовцев: российские биатлонистки не готовы к скоростям
20:08 Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону
20:05 Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
19:56 Вишневская: нас допрашивали до 5 утра в разных полицейских участках
19:42 Реш: все допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными
19:39 Акимова и Старых выступят в масс-старте на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
19:37 Крюков: казахстанские биатлонисты заплатили за проверки своими результатами
19:30 Рунгальдьер: в индивидуальной гонке меня посетила удача
19:26 Россияне завоевали 9 медалей в третий день Юношеского олимпийского фестиваля
19:15 Коукалова: Дальмайер в превосходной форме, и её победить очень тяжело
19:10 Гусятников: Перкинс поможет подойти сборной России к золоту Олимпиады
19:07 Ковпанец: Перкинс создаст дополнительную конкуренцию в сборной России
19:02 Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус в общем зачёте индивидуальных гонок
19:02 Дальмайер: после финиша мне было плохо. Проблемы с давлением
18:50 Дальмайер не пришла на пресс-конференцию после победы в индивидуальной гонке
18:44 Подчуфарова: никаких эмоций по поводу выступления не испытываю
18:42 Норицын: ничто не предвещало такого результата россиянок в индивидуальной гонке
18:38 Норицын: на эстафету мы выставим сильнейший состав на данный момент
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+