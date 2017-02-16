Перкинс: надеюсь, смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной

Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира австралийский трековый велогонщик Шейн Перкинс прокомментировал своё решение выступать за Россию. Накануне стало известно, что федерация велоспорта Австралии не будет препятствовать смене спортивного гражданства Перкинсом.
«Я готовился к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в японской лиге кейрина и в составе команды Dream Seeker. После того как я не квалифицировался на Игры, думал уйти из спорта, потому что не видел, как могу осуществить свою мечту выиграть Олимпийские игры в Токио в составе сборной Австралии. Я очень благодарен России за предоставленную возможность. Я сердечно благодарю за то, что мне предоставлена возможность делать то, что я люблю, и поддерживать мою семью, ведь это самое важное для меня.
Денис Дмитриев — мой друг на протяжении многих лет. Конечно, мы говорили с ним об этом раньше больше в шутку, чем всерьёз. Но после долгих раздумий я поговорил с Денисом в сентябре 2016 года — тогда мы обсудили, можно ли попытаться осуществить это.
Потихоньку работаю над изучением русского языка. Правда, признаюсь, ещё долго ждать того момента, когда я смогу свободно говорить по-русски. Но у меня отличная команда, и они каждый день учат меня чему-то новому. У России невероятно богатая история, и её я тоже изучаю.
На данный момент у меня уже есть российская международная лицензия. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов для получения российского гражданства. Я с нетерпением жду момента, когда получу российский паспорт. Надеюсь, что смогу сделать так, чтобы российский народ гордился мной в будущем», — цитирует Перкинса «Р-Спорт».