Васильев: Юрлова готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонусообщил, что чемпионка мира по биатлону 2015 года в индивидуальной гонке россиянка, родившая в середине ноября дочь Киру, готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти, который пройдёт в марте.«Насколько я знаю, Катя готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти в начале марта. Ну и дальше посмотрим, как она будет выглядеть. Может, ещё куда-нибудь её возьмут. Сейчас она работает, она готова неплохо, как говорят, уже набрала форму. Катя должна закончить сезон на мажорной ноте, с тем чтобы активно войти в олимпийский сезон. И тогда у неё есть очень хорошие шансы попасть на Игры-2018.Конечно, что-то может поменяться. Она должна была бежать на этапе в словацком Осрблье, но что-то не получилось, и теперь готовится к старту в Финляндии», – цитирует Васильева «Спорт-экспресс».