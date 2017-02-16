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Васильев: Юрлова готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти

16 февраля 2017, четверг. 11:47. Другие
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев сообщил, что чемпионка мира по биатлону 2015 года в индивидуальной гонке россиянка Екатерина Юрлова, родившая в середине ноября дочь Киру, готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти, который пройдёт в марте.

«Насколько я знаю, Катя готовится к этапу Кубка IBU в Контиолахти в начале марта. Ну и дальше посмотрим, как она будет выглядеть. Может, ещё куда-нибудь её возьмут. Сейчас она работает, она готова неплохо, как говорят, уже набрала форму. Катя должна закончить сезон на мажорной ноте, с тем чтобы активно войти в олимпийский сезон. И тогда у неё есть очень хорошие шансы попасть на Игры-2018.

Конечно, что-то может поменяться. Она должна была бежать на этапе в словацком Осрблье, но что-то не получилось, и теперь готовится к старту в Финляндии», – цитирует Васильева «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Дмитрий Васильев Екатерина Юрлова Чемпионат мира по биатлону 2017
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