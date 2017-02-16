Малышко и Елисеев точно не побегут в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлонусообщил, что эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене точно не побегути выбор будет осуществляться из шести оставшихся спортсменов, включая неудачно выступившего в спринте Максима Цветкова.«Закрались ли сомнения насчёт Логинова? Ну, мы сейчас соберёмся тренерским штабом и будем обсуждать. У нас есть из кого выбирать состав на эстафету. Есть уже наработанные варианты. Малышко и Елисеев не побегут в эстафете 100%. То есть остаётся шесть кандидатов. Мы рассматриваем даже Цветкова, потому что после той неудачной гонки мы с Максимом провели достаточно хорошую работу. Буквально сегодня будет решён состав на эстафету», — передаёт слова Касперовича спецкор чемпионата Евгений Слюсаренко.