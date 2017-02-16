Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями

Двукратные олимпийские чемпионы Игр 2014 года в Сочи по фигурному катаниювпервые стали родителями. Татьяна в четверг, 16 февраля, родила дочку, сообщает «7 дней». Вес малышки — 3350 гр, рост — 51 см. Роды прошли успешно, мама и дочка чувствуют себя прекрасно.«Я счастлива! Всё прошло хорошо», — рассказала Татьяна.Свадьба Татьяны и Максима состоялась в августе 2015 года, а в сентябре 2016-го стало известно, что пара ждёт ребёнка.«Чемпионат» поздравляет новоиспечённых родителей и желает маме и малышке крепкого здоровья.