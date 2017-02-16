«Уральский трубник» одолел «Волгу» на втором этапе ЧР по хоккею с мячом

«Уральский трубник» в пятом туре второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом дома переиграл ульяновскую «Волгу» со счётом 4:2. Команда из Первоуральска одержала четвёртую победу в пяти встречах, а волжане потерпели третье поражение.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа I
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Волга» (Ульяновская область) — 4:2 (1:1)
Голы: Герасимов, 15 (1:0), Пахомов, 37 (1:1), Пахомов, 46 (1:2), Маркин, 58 (2:2), Почкунов, 71 (3:2), Почкунов, 90 (4:2, пен.).