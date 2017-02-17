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Мутко: я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти

17 февраля 2017, пятница. 00:55. Другие
Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко объяснил, почему не покинул свой пост после допингового скандала.

«Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти. Такие вопросы обсуждаются. Вот есть отрасль физической культуры и спорта, и давайте посмотрим, как она развивается за последние пять-шесть лет. За что должен отвечать министр? Он должен создавать условия для развития отрасли, и за последние годы доля граждан, вовлечённых в спорт, увеличилась в разы — на 20 млн человек, количество спортивный сооружений увеличилось в 1,5 раза. Сегодня практически каждый регион вовлечён в занятия спортом.

Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаёмся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю. Когда мы выиграем Олимпиаду, на груди для наград места не хватает, а как что-то проигрываем — всё фокусируется на меня. Конечно, я несу ответственность, но не могу понять, как мне повлиять на то, что Савинова или другой спортсмен применили допинг?» — сказал Мутко в эфире телеканала «РБК».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Допинг Увольнение Мутко
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