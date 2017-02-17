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Матч ЧР по гандболу «Университет» — «Ростов-Дон» отменён из-за гриппа

Матч ЧР по гандболу «Университет» — «Ростов-Дон» отменён из-за гриппа
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Матч женского чемпионата России по гандболу между «Университетом» и «Ростовом-Дон», запланированный на 17 февраля, отменён из-за массового заболевания гриппом гандболисток ижевского клуба.

«Сразу 11 игроков команды хозяев заболели гриппом, и в этой ситуации сторонами было принято решение игру отменить. Нашей команде будет присуждена техническая победа со счётом 10:0», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба из Ростова-на-Дону.

«Ростов-Дон» занимает первое место в турнирной таблице, «Университет» – 10-е.

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