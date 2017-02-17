Старых: я никогда никому из команды не скажу ничего обидного, мы — единое целое

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, на котором ей удалось сократить отставание от лидера от чуть более минуты до 27,6 секунды.«Обидно, что мы откатились так низко, но это эстафета, это команда. Я никогда никому не скажу ничего обидного, потому что мы — единое целое и будем поддерживать друг друга в любой ситуации. Хотелось ли пробежать четвёртый этап? Этапы распределяли тренеры, и наше мнение при этом не учитывалось. У нас спросили: «Какие ваши пожелания?» Я сказала: «Куда поставите, там и побегу».При минуте проигрыша, конечно, у меня были надежды на хороший результат. Всегда ты выходишь на старт с мыслью, что нужно отработать по максимуму и сделать всё, на что ты способен. У меня получилось, и я рада за свой этап, на котором мне удалось приблизиться к лидерам», — передаёт слова Старых спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.