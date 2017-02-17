Касперович: Старых сама отказалась бежать на 4-м этапе эстафеты

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что Ирина Старых сама отказалась от четвёртого этапа эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.
«Что касается четвёртого этапа, вы понимаете, что Ирина Старых давно не стартовала в эстафетах. Мы рассматривали и такой вариант, но, когда пообщались с Ириной, она сказала, что у Татьяны Акимовой больше опыта. Она стартовала и в этом сезоне, и в прошлом. Так что в общем она сама отказалась от четвёртого этапа. Она сказала не так? Ну, ради бога, я говорю то, что сказала мне она. Сейчас можно говорить что угодно. У нас были разные варианты. На втором этапе у нас традиционно работает Акимова. Затем мы всё-таки решили использовать связку Старых — Акимова на третьем и четвёртом этапах, потому что по командному распределению спортсменов мы угадали. Но, видимо, Слепцова ещё не отошла от индивидуальной гонки и не показала нужной скорости», — сказал Касперович журналистам после финиша женской эстафеты.