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Касперович: Старых сама отказалась бежать на 4-м этапе эстафеты

17 февраля 2017, пятница. 19:42. Другие
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что Ирина Старых сама отказалась от четвёртого этапа эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.

«Что касается четвёртого этапа, вы понимаете, что Ирина Старых давно не стартовала в эстафетах. Мы рассматривали и такой вариант, но, когда пообщались с Ириной, она сказала, что у Татьяны Акимовой больше опыта. Она стартовала и в этом сезоне, и в прошлом. Так что в общем она сама отказалась от четвёртого этапа. Она сказала не так? Ну, ради бога, я говорю то, что сказала мне она. Сейчас можно говорить что угодно. У нас были разные варианты. На втором этапе у нас традиционно работает Акимова. Затем мы всё-таки решили использовать связку Старых — Акимова на третьем и четвёртом этапах, потому что по командному распределению спортсменов мы угадали. Но, видимо, Слепцова ещё не отошла от индивидуальной гонки и не показала нужной скорости», — сказал Касперович журналистам после финиша женской эстафеты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Касперович Ирина Старых Чемпионат мира по биатлону 2017
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17 февраля 2017, пятница
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