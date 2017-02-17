Меркушина: у меня нет слов, первый чемпионат мира — и сразу серебряная медаль

Украинская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.«Было очень тяжело, потому что погода сегодня сложная. У меня нет слов, потому что у меня слишком много эмоций. Тут первый чемпионат мира — и сразу серебряная медаль. Я верила в свою команду, но не ожидала такого результата».Победу в эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам из Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.