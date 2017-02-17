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Меркушина: у меня нет слов, первый чемпионат мира — и сразу серебряная медаль

17 февраля 2017, пятница. 20:43. Другие
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала своё выступление на третьем этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене.

«Было очень тяжело, потому что погода сегодня сложная. У меня нет слов, потому что у меня слишком много эмоций. Тут первый чемпионат мира — и сразу серебряная медаль. Я верила в свою команду, но не ожидала такого результата».

Победу в эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам из Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чемпионат мира по биатлону 2017
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17 февраля 2017, пятница
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