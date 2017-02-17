Дорен-Абер: последний круг был очень напряжённым, рада, что осталась с медалью

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене.«Я рада и этой медали. Мы по-прежнему хорошая команда, здорово снова оказаться на подиуме. Последний круг был очень напряжённым. Я знала, что Лена — хороший финишёр и Габи тоже всегда опасна, поэтому рада, что осталась с медалью», — передаёт слова Дорен-Абер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.Победу в эстафете одержала сборная Германии, серебро досталось спортсменкам из Украины, а замкнули тройку призёров представительницы Франции. Россиянки Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова стали лишь 10-ми.