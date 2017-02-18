Волков: 3 раза пытался выходить, а потом бросил затею и просто шёл за группой

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление на первом этапе эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.«Первый этап — суетная гонка. Немножко был не сосредоточен. Было много тактических ошибок по прохождению дистанции. Были моменты, когда можно было обходить соперников, приближаться к лидерам. Я пробовал обходить, но вместо того, чтобы отыграть несколько позиций, я наоборот проигрывал по две-три. Три раза пытался выходить, а потом бросил эту затею и просто шёл за группой.На последнем круге Хофер с Мезотичем очень резво начали после рубежа, но проехали метров 300 и сбросили темп. И обгонять их по такому снегу снова не получалось. Чувствую себя неплохо. На первом круге я понимал, что лучше идти вторым, чем пятым», — передаёт слова Волкова спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.