Губерниев: помирились с Фуркадом — сказал ему, что сожалею о своих словах

Телекомментатор Дмитрий Губерниев, назвавший Мартена Фуркада свиньёй в эфире ТВ во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, сообщил, что помирился с французским биатлонистом.
«Мы помирились с Фуркадом! Поговорили! Выслушали друг друга! Поняли друг друга! Я сказал, что сожалею о своих словах! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет! Действовали тогда все на эмоциях! Я рад! Мартен тоже рад! Да здравствует мир!» — написал Губерниев в «Инстаграме».