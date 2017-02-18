Силаков: у Ивановой хорошие шансы добиться высоких результатов на ОИ-2018

Член президиума Федерации санного спорта России Валерий Силаков прокомментировал победу Татьяны Ивановой на восьмом этапе Кубка мира на олимпийской трассе в Пхёнчхане (Южная Корея).
«Уже в 2010 году на Олимпийских играх в Ванкувере Татьяна Иванова показывала хороший результат по сумме двух заездов. Да, к сожалению, ей не повезло в Сочи. Я был уверен, что она там выиграет золотую медаль Олимпиады.
В прошлом и этом сезоне Иванова показывала отдельные результаты, но у неё не было стабильности. Хотя сейчас можно сказать, что это вполне её место и у нас есть хорошие шансы добиться высоких результатов в этой дисциплине на предстоящих Олимпийских играх в Корее», — приводит слова Силакова «Спорт FM».