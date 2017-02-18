Цветков: такие яркие победы важны и нам, и болельщикам

Чемпион мира в эстафете Максим Цветков прокомментировал своё выступление на первенстве планеты в Австрии.
«В этом году чувствую себя совсем по-другому, чем в прошлом. Знаю, что добавил, что могу бороться в гонках и ещё раз готов повторить, что проделанная нами работа просто не могла уйти в никуда. Я понимал, что готов и просто должен выжать максимум.
Очень здорово, что у Антона получилось финишировать с флагом. Такие яркие победы важны и нам, и болельщикам. Хорошо, что получилось отработать все этапы и не было суперборьбы на финишной прямой. Мы смотрели гонку уже спокойнее, без лишних нервов, всей командой.
Пока не считаю чемпионат мира для себя успешным, потому что в спринте был провал, но такая приятная концовка, безусловно, скрасила впечатление», — сказал Цветков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.
Полностью интервью «Цветков: не ожидал, что Волков промахнётся дважды» можно прочитать, перейдя по ссылке https://www.championat.com/other/article-267498-maksim-cvetkov---o-zolotoj-medali-chempionata-mira-v-estafete.html