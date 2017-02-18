Видео: организаторы ЧМ по биатлону перепутали гимн России на награждении

«Чемпионат» представляет вниманию посетителей сайта видео с церемонии награждения мужской сборной России по биатлону после победы в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Организаторы чемпионата мира перепутали гимн России во время награждения российской мужской эстафетной четвёрки. Сборная России, получившая золотые медали за победу в эстафете, была награждена золотыми медалями, а потом был поставлен старый российский гимн (1990-2000 год, произведение М.И. Глинки). Мелодия ложного гимна доиграла до конца.Ошибку оргкомитет исправил лишь после того, как возмущённые болельщики начали петь правильный гимн и после прямого вмешательства Дмитрия Губерниева. Произошедшее было объявлено технической накладкой, ведущий церемонии принёс свои извинения.