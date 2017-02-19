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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Й. Бё: в эстафете постепенно начал экономить силы для масс-старта

19 февраля 2017, воскресенье. 00:33. Другие
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил причины своего неудачного выступления в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой.

«Думаю, сегодня мы немного ошиблись с экипировкой. При этом я не лучшим образом себя чувствовал, так что далеко не факт, что и при идеальной работе лыж я смог бы что-то противопоставить основным соперникам. Но в итоге получилось, что у меня не было ни шанса. Постепенно я начал экономить силы для завтрашнего масс-старта, потому что стараться отыграться уже не имело смысла», — сказал Бё в интервью NRK.
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Йоханнес Бё
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