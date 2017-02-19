Й. Бё: в эстафете постепенно начал экономить силы для масс-старта

Норвежский биатлонистоценил причины своего неудачного выступления в эстафете, по итогам которой сборная Норвегии стала восьмой.«Думаю, сегодня мы немного ошиблись с экипировкой. При этом я не лучшим образом себя чувствовал, так что далеко не факт, что и при идеальной работе лыж я смог бы что-то противопоставить основным соперникам. Но в итоге получилось, что у меня не было ни шанса. Постепенно я начал экономить силы для завтрашнего масс-старта, потому что стараться отыграться уже не имело смысла», — сказал Бё в интервью NRK.