Лаукканен отказалась от выступления в масс-старте на ЧМ по биатлону

Финкаотказалась от участия в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, который начнётся в 13:30 по московскому времени. Её место в гонке на 12,5 км займёт американка. Мари, занимающая в общем зачёте Кубка мира 33-е место, получила возможность выступить в масс-старте благодаря четвёртому месту в индивидуальной гонке в Хохфильцене.«Я хотела бы побежать в масс-старте, но не до конца восстановилась после тяжёлой индивидуальной гонки, а уже скоро спринт на чемпионате мира по лыжам в Лахти, который является приоритетом для меня на конец сезона», — приводит слова Лаукканен Yle.