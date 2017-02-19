Хорошилов занял пятое место в специальном слаломе на ЧМ по горнолыжному спорту

На чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходил в Санкт-Морице, россиянинстал пятым в специальном слаломе. До третьего места, которое занял немец Феликс Нойройтер, ему не хватило всего 0, 22 секунды.Победу одержал австриец Марсель Хиршер, а серебряную медаль завоевал его соотечественник Мануэль Феллер.1. Марсель Хиршер – 1.34,75.2. Мануэль Феллер (оба – Австрия) – 1.35,43.3. Феликс Нойройтер (Германия) – 1.35,68…5. Александр Хорошилов (Россия) – 1.35,90.