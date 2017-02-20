Олимпийский чемпион по гандболу Сукосян возобновил карьеру в 55 лет

Бывший вратарь сборной России по гандболу, олимпийский чемпион Игр-2000 в Сиднее, двукратный чемпион мира (1993, 1997)возобновил карьеру в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба ФГР.18 февраля Сукосян провёл матч мужской Суперлиги за московскую команду «УОР №2», которая на своей площадке сенсационно обыграла «СГАУ-Саратов», занимавший третью строчку таблицы, со счётом 32:24. Сукосян отразил 8 бросков из 32 нанесённых по его воротам.Сукосян выступал за клубы ЦСКА, ФСО профсоюзов «Россия», а также за немецкий HSG Kronau/Bad. До 2013 года продолжал игровую карьеру в клубе «Сунгуль» (Снежинск), что сделало его мировым рекордсменом в мировом профессиональном гандболе — на момент завершения выступлений ему было 50 лет.