Владимир Путин обратился к участникам церемонии открытия Игр БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам церемонии открытия Спортивных игр стран БРИКС

«Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва – города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями и одновременно современные, устремлённые в будущее.

Всё это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС – объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнёрских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга.

Отмечу, что Спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растёт. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, Игры станут ещё одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития.

Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям, болельщикам – ярких и незабываемых впечатлений. Объявляю Спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми!» — говорится в обращении Владимира Путина.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Участие в международных соревнованиях примут более 4500 атлетов из 90 стран. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.