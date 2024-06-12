В МОК рассказали о перспективах участия россиян в международных соревнованиях

Руководитель отделения МОК по работе с прессой Марк Адамс прокомментировал ситуацию, касающуюся участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Ситуация с Россией и российскими атлетами на сегодняшний день не обсуждается. Процесс проверки продолжается. Мы немного продвинулись в этом деле, но сегодня эта тема не обсуждалась», — сказал Адамс на пресс-конференции МОК.

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.