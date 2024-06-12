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В МОК заявили, что проверка россиян затягивается в том числе из-за сведений из Украины

В МОК заявили, что проверка россиян затягивается в том числе из-за сведений из Украины
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Руководитель отделения МОК по работе с прессой Марк Адамс рассказал, что процесс проверки российских спортсменов проводится очень тщательно, а также они получают много сведений со стороны Украины.

«Процесс проверки россиян продолжается. Сейчас он передан на аутсорсинг специальной комиссии. Что касается Игр, я не могу назвать вам точный дедлайн, к которому этот процесс закончится. Причина, по которой этот процесс занимает так много времени, в том, что мы проводим проверку очень тщательно. Нам нужно получить информацию от людей. Довольно много сведений мы получили от ваших соотечественников (обращение к журналисту из Украины. — Лрим. «Чемпионата»). Все полученные данные воспринимаются всерьёз и изучаются детально. Поэтому процесс занимает так много времени», — сказал Адамс на пресс-конференции МОК.

Ранее Марк Адамс прокомментировал ситуацию, касающуюся участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

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