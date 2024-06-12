В МОК сообщили, что места проведения ОИ в 2030 и 2034 годах практически известны

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил на пресс-конференции, что контракты на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах почти подписаны.

В 2030 году зимняя Олимпиада пройдёт во Франции, а в 2034-м — в американском Солт-Лейк-Сити. В следующем месяце оба кандидата представят расширенные презентации, а также подтверждения финансовых возможностей. 24 июля состоятся окончательные выборы.

Напомним, в 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также на проведение XXV зимних Олимпийских игр претендовала столица Швеции Стокгольм.

Ранее руководитель отделения МОК по работе с прессой Марк Адамс рассказал, что ситуация с участием российских спортсменов в международных соревнованиях на сегодняшний день не обсуждается.