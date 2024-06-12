В МОК рассказали, как проходит проверка российских спортсменов

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл рассказал, как происходит проверка российских спортсменов.

«Процесс проверки россиян проходит через специальную комиссию, созданную Исполнительным комитетом МОК. Представьте себе объём работы, необходимой для полной и тщательной проверки по критериям, установленным МОК. Эти критерии включают в себя анализ заключённых спортсменами контрактов, социальных сетей и так далее. Также мы рассматриваем и другие моменты, на которые международные федерации обращали внимание, но не всегда учитывали. Мы внимательно относимся к наличию именных и неименных квот, заработанных НОК. Мы стараемся сделать работу быстро, но при этом тщательно, чтобы обеспечить проведение сроков всех соревнований. Так что работа идёт, но, когда она закончится, мы не можем сказать», — сказал Макконнелл на пресс-конференции МОК.

Ранее в МОК сообщили, что контракты на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах почти подписаны.