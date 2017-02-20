Савинова может быть лишена приза лучшей легкоатлетки 2011 года в Европе

Российская бегунья, дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишённая всех наград, завоёванных в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 м, может также лишиться приза лучшей легкоатлетки Европы, который она получила по итогам 2011 года, сообщает Inside the Games.Её тренертакже может лишиться награды лучшему тренеру за 2011 год.«Европейская легкоатлетическая ассоциация понимает, что получение награды Савиновой стало возможно в том числе и благодаря использованию допинга», — сказал глава ЕЛАВопрос лишения Савиновой награды, вероятно, будет обсуждаться на заседании совета ЕЛА 28-30 апреля.