Легкоатлетки Федорива и Антюх вернули свои олимпийские медали

Две российские бегуньивернули сегодня свои олимпийские медали, которых лишились из-за положительных допинг-проб своих подруг по сборной России, что было обнаружено в ходе перепроверок.Федорива вернула золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4х100 м, результаты которой были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за положительной допинг-пробы, сообщает ТАСС. Тогда в составе российской эстафетной команды вместе с Федоривой и Чермошанской выступали Юлия Гущина и Евгения Полякова.Антюх вернула серебряную медаль Олимпиады 2012 года, завоеванную в эстафете 4х400 м, результат которой был аннулирован МОК после обнаружения допинга в пробе. Кроме них за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (в полуфинале).По итогам перепроверки проб с ОИ-2008 сборная России в общей сложности лишилась 13 наград. Из них семь завоеваны в легкоатлетических дисциплинах, после перепроверки образцов с Олимпиады-2012 — семи наград (четырёх — в легкоатлетических дисциплинах).