Карпов: слабое место Карлсена — страх потерять звание чемпиона мира

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, рассуждая на тему лидерства в шахматах, очертил круг ведущих гроссмейстеров мира.
«С точки зрения теории чемпион мира Магнус Карлсен на сегодня превосходит всех. Однако у него есть одно слабое место, которое проявилось во время недавнего чемпионского матча с нашим Сергеем Карякиным: норвежец боится потерять звание чемпиона мира. Подчеркну – это не боязнь конкретного шахматиста, а некоторая психологическая проблема. Если он с нею справится, то да, сможет надолго стать главной фигурой в современных шахматах.
Кто рядом с Карлсеном или в непосредственной близи? На мой взгляд, есть пять-семь шахматистов примерно одного уровня, у которых имеется чемпионский потенциал. Карякин – в первую очередь. И, кстати, жаль, что он упустил свой шанс в матче с Карлсеном, потому что с точки зрения не самой игры, а психологии он в какой-то момент получил превосходство над чемпионом. Но теперь добраться до чемпионского матча с Карлсеном примерно так же тяжело, как обыграть Карлсена.
Кроме Карякина, который однозначно в этом списке, здесь же три американца с разными национальными корнями – Уэсли Со, Хикару Накамура и Фабиано Каруана. Ещё Левон Аронян из Армении и гроссмейстеры из Китая – Вэй И и Дин Лижень. Я бы не забывал, что есть ещё два экс-чемпиона мира – наш Крамник и Вишванатан Ананд из Индии… В общем, преследователей у Карлсена немало...» — цитируют Карпова «Вести».