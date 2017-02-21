МОК: перепроверка допинг-проб с ОИ в Сочи завершится до 2022 года

Представитель Международного олимпийского комитета сообщил, что перепроверка допинг-проб, взятых на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, будет завершена до 2022 года. Во второй части доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном, в частности, утверждалось, что пробы 12 российских призёров Олимпиады в Сочи были подменены.
«Повторный анализ образцов с Игр в Сочи будет продолжаться ещё пять лет — до 2022 года. У нас нет конкретных сроков. Мы будем давать информацию по каждому случаю, когда все дисциплинарные процедуры будут завершены», — цитирует представителя МОК Reuters.