«Динамо-Москва» потерпело 7-е поражение подряд на 2-м этапе ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом проиграло красноярскому «Енисею» со счётом 5:7. Для столичной команды этот проигрыш стал седьмым подряд. «Енисей» одержал пятую победу.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Второй этап
«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 5:7 (3:5).
Голы: Вдовенко, 18 (0:1); Бихузин, 19 (1:1); Прокопьев, 21 (1:2); Миргазов, 22 (1:3); Миргазов, 37 (1:4); Щеглов, 41 (2:4); Шабуров, 44 (3:4); Чернышёв, 45 (3:5); Шевцов, 59 (3:6); Бихузин, 76 (4:6); Филиппов, 82 (5:6); Чернов, 90 (5:7).