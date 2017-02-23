Лобастов: удивился, что меня вообще поставили на индивидуальную гонку

Российский биатлонист, завоевавший бронзу в индивидуальной гонке на юниорском первенстве мира в Осрблье (Словакия), прокомментировал своё выступление. Победу одержал норвежец. Серебро в активе немца«Сегодня я знал, что будет большое отставание ходом, так как у меня поздняя стартовая группа, а трасса сильно разбивается, и потому настраивался на стрельбу и последний круг. Последний рубеж стрелял очень долго, выцеливал, но справился. После этого мне сообщили, что иду пятым с отставанием в 20 секунд от третьего места. Там уже я понял, что наконец-то есть шанс завоевать медаль, и уже работал на полную и максимально быстро прошёл последний круг.Я спокойно отнёсся к позднему стартовому номеру. Понимал, что так меня поставили и нужно работать. Старался сохранять спокойствие и показать всё, на что способен. Я думал, что на индивидуальную гонку меня вообще не поставят, потому что мне больше нравятся короткие дистанции с двумя огневыми рубежами. Поэтому, увидев себя в стартовом протоколе, даже немного удивился. Но буквально через несколько минут я понял, что тренеры на меня рассчитывают, и настроился на гонку. Я очень доволен тем, что у меня получилось качественно отстрелять, пусть и не быстро. Я ещё пока не готов стрелять быстро и не бегу вперёд, а пока работаю на своём уровне. Знаю, что где-то можно отложить выстрел или сделать его попозже. Так как цена промаха — минута, акцент делал на качество», — цитирует Лобастова официальный сайт СБР.