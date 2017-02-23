Стрельцов победил в зачёте индивидуальных гонок в юниорском Кубке IBU

Российский биатлонистполучил «Малый хрустальный глобус» юниорского Кубка IBU по итогам трёх индивидуальных гонок этого сезона, сообщает официальный сайт СБР. Стрельцов был вторым на этапе в Ленцерхайде и на первенстве Европы, а на первенстве мира занял шестое место. Его соотечественникв общем зачёте стал вторым, украинец— третьим.1. Кирилл Стрельцов (Россия) — 146.2. Игорь Малиновский (Россия) 130.3. Антон Дудченко (Украина) — 116…7. Никита Лобастов (Россия) — 80…18. Никита Поршнев (Россия) — 56…33. Василий Томшин (Россия) — 29.