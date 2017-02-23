Костенюк уступила Музычук в первой партии полуфинала ЧМ по шахматам

Россиянкав первой партии полуфинала чемпионата мира по шахматам в Тегеране проиграла украинкеУроженка Львова, выигравшая в декабре прошлого года титулы лучшей шахматистки планеты в рапиде и блице, неудачно начала партию и была на грани поражения, но всё-таки смогла одолеть россиянку. Эксперты назвали эту победу настоящим чудом. Вторая партия пройдёт 24 февраля.Представительница Китая Тань Чжунъи вышла вперёд в матче с Харикой Дронавалли из Индии, выиграв первую партию.