Мутко: Устюгов сейчас лидер, он отдувается за всю команду

Вице-премьер РФ по спорту, туризму и молодёжной политикепрокомментировал выступление россиянинав спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, где он завоевал серебро.«Сергей сейчас лидер, он выделяется, отдувается за всю команду, надеюсь, что молодёжь его поддержит. У нас есть большой лыжник. Надеюсь, его медаль придаст уверенности команде. Он добыл награду в серьёзной борьбе, была жёлтая карточка, всё могло произойти. Поздравляю!У нас была бы сильнейшая эстафета, это понятно. Вся команда готовилась. Ребятам, которые попали в эту ситуацию, морально очень тяжело», — приводит слова Мутко ТАСС.