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В Татарстане объяснили, почему пригласили ведущих лыжников России выступать за регион

В Татарстане объяснили, почему пригласили ведущих лыжников России выступать за регион
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Президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев рассказал о том, как принималось решение о подписании контрактов с ведущими российскими лыжниками. В четверг, 9 мая, стало известно, что команду Татарстана будут представлять Вероника Степанова и Савелий Коростелёв. Позже к ним присоединились Наталья Терентьева и Анастасия Фалеева.

«Когда я узнал, что принято решение об остановке дальнейшего спонсирования лыжников в Архангельской области, мы как одна из сильнейших команд России предложили спортсменам представлять Республику Татарстан. Мы не можем позволить лучшим в мире лыжникам ходить и просить денег. Пригласили их к нам, чтобы они могли выступать за нашу республику. У нас есть хорошая материальная база, одна из лучших в стране, мы постоянно всем этим занимаемся», — приводит слова Фардиева «Матч ТВ».

Вероника Степанова и Савелий Коростелёв в прошедшем сезоне представляли Архангельскую область, а Анастасия Фалеева выступала за Санкт‑Петербург и Ненецкий АО.

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