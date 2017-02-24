«Сибсельмаш» обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Новосибирский «Сибсельмаш» обыграл кемеровский «Кузбасс» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе II со счётом 11:6. Хозяева льда поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Кузбасс» также имеет в своём активе 13 пунктов, но уступает по разнице мячей.: Вшивков, 3 (1:0); Вшивков, 7 (2:0); Игошин, 13 (2:1); Земцов, 14 (2:2); Сычёв, 30 (3:2); Игошин, 31 (3:3); Исалиев, 33 (4:3); Леонов, 35 (5:3); Леонов, 38 (6:3); Вшивков, 48 (7:3); Исалиев, 55 (8:3); Земцов, 67 (8:4); Анисимов, 69 (9:4); Ган, 74 (10:4); Исалиев, 81 (11:4); Стасенко, 83 (11:5); Стасенко, 87 (11:6).