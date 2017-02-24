Стали известны имена 6 российских легкоатлетов, чьи заявки были отклонены IAAF

Официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики сообщает, что IAAF отклонила заявки Анны Крыловой, Анастасии Калины, Александры Гуляевой, Дениса Лукьянова, Евгении Соловьёвой и Максима Афонина на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее стало известно, что допуск получили Анжелика Сидорова, Кристина Сивкова и Алексей Сокирский.
«Решение по остальным спортсменам, чьи заявки согласовала ВФЛА, будет вынесено комиссией IAAF не ранее середины марта 2017 года», — говорится в сообщении.