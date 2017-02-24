Определены победители зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики

По итогам чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении стали известны все победители Зимнего тура ВФЛА, сообщает официальный сайт федерации.
В прыжках в высоту первенствовали олимпийский чемпион Иван Ухов и действующая чемпионка мира Мария Кучина, в прыжках с шестом – чемпионка Европы 2014 года Анжелика Сидорова и Георгий Горохов.
В беге на 60 м лучшими стали Дмитрий Лопин и Кристина Сивкова, в беге на 60 м с барьерами – Анастасия Николаева, в беге на 400 м – Екатерина Реньжина, в беге на 800 м – Константин Холмогоров, в беге на 1500 м – Анна Щагина.
В тройном прыжке победил Люкман Адамс, в толкании ядра – Максим Афонин, в прыжках в длину – Артём Примак.