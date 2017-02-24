Определены победители зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики

По итогам чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении стали известны все победители Зимнего тура ВФЛА, сообщает официальный сайт федерации.В прыжках в высоту первенствовали олимпийский чемпиони действующая чемпионка мира, в прыжках с шестом – чемпионка Европы 2014 годаВ беге на 60 м лучшими стали, в беге на 60 м с барьерами –, в беге на 400 м –, в беге на 800 м –, в беге на 1500 м –В тройном прыжке победил, в толкании ядра –, в прыжках в длину –