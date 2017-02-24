Дронавалли и Чжунъи определят финалистку ЧМ по шахматам на тай-брейке

Представительница Индии Харики Дронавалли нанесла поражение китаянке Тань Чжунъи во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране. Таким образом, счёт в матче сравнялся и теперь соперницы определят вторую финалистку турнира на тай-брейке 25 февраля.Харики Дронавалли (Индия) — Тань Чжунъи (Китай) — 1:0.Ранее в финал вышла украинка Анна Музычук, в двух партиях обыграв россиянку Александру Костенюк.