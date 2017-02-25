Южаков и Прохоров — 9-е в двойках на этапе КМ по санному спорту в Альтенберге

Немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге. Россияне Владислав Южаков и Юрий Прохоров показали девятый результат.
Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Альтенберг, Германия
Мужчины. Двойки
1. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.23,768.
2. Мэт Мортенсен/Джейсон Тердиман (США) – 1.24,126.
3. Робин Гюк/Давид Гамм (Германия) – 1.24,167…
9. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.24,670…
15. Андрей Богданов/Андрей Медведев (Россия) – 1.25,024…
23. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.26,373.