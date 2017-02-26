Сундбю: перед 4-м этапом эстафеты на ЧМ у Норвегии будет 30 секунд преимущества

Норвежецвыразил уверенность, что сборная Норвегии добьётся большого преимущества над соперниками за первые три этапа эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Сундбю побежит на третьем этапе, а завершать эстафету будет Финн Хаген Крог.«Справится ли Крог с Устюговым на последнем этапе? Финн Хаген уйдёт на дистанцию с 30-секундным преимуществом, так что Сергею придётся бежать очень быстро. Я гарантирую, что мы привезём Крогу как минимум 30 секунд преимущества», — приводит слова Сундбю NRK.