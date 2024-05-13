Комитет по лыжным гонкам предложил Совету FIS отрегулировать максимальную высоту трасс

Комитет по лыжным гонкам предлагает Международной федерации лыжного спорта (FIS) изменить максимальную высоту, допустимую для соревнований, до 2000 метров, об этом сообщает официальный сайт организации.

На данный момент ограничение высоты составляет 1800 метров. Такая корректировка высоты действительна для зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира по лыжным гонкам, чемпионатов мира среди юниоров и соревнований Кубка мира.

Весенние встречи FIS прошли с 6 по 8 мая в Портороже (Словения). Члены комитета национальной федерации лыжного спорта формируют различные подкомитеты и обсуждают ранее внесённые предложения. Подкомитет Кубка мира и Континентального кубка, а также подкомитет по правилам и контролю внесли наиболее важные предложения по календарю чемпионата мира на сезон-2024/2025 и последующие годы, а также по текущим изменениям в правилах.